ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم متجهة نحو تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر تشرين الأول 2011.

وذكرت رويترز أن السعر الفوري للذهب ارتفع 0.2 بالمئة إلى 1674.20 دولاراً للأوقية بعد أن صعد أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1675.20 دولاراً.

ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2516.41 دولاراً للأوقية وانخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.34 دولاراً في حين فقد البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 863.86 دولاراً.

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