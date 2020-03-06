إصابة 18 شخصاً بإطلاق نار خلال احتفال حضره سياسيون أفغان

كابول-سانا

أصيب 18 شخصاً بإطلاق نار اليوم خلال احتفال حضره سياسيون أفغان بينهم المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله دون أي يصاب بأذى.

ونقلت رويترز عن نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية قوله إن “18 شخصاً أصيبوا في الهجوم على احتفالية كابول” مشيراً إلى أن قوات خاصة توجهت إلى المنطقة على الفور.

وأعلن فريدون كوازون المتحدث باسم عبد الله أن “الهجوم الذي استهدف الاحتفالية بدأ بصاروخ سقط في المنطقة تلاه دوي إطلاق نار”.

وندد الرئيس الأفغاني أشرف غني بالهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه ووصفه بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.

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