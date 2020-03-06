اليمن.. العدوان السعودي يواصل خرق اتفاق وقف النار في الحديدة

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وارتكبت 116 خرقا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ الليلة الماضية: “من بين الخروقات تحليق طائرة تجسسية في أجواء شارع الخمسين واستحداث ثلاثة تحصينات قتالية في الجبلية وشارع الخمسين وكيلو16” مشيرا إلى عشرات الخروقات بإطلاق صواريخ وقذائف مدفعية وأعيرة نارية مختلفة معظمها على مدينة الدريهمي المحاصرة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.