انخفاض ملموس على درجات الحرارة وهطلات مطرية مصحوبة بالرعد وحبات البرد

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد وحبات البرد وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا تثير الغبار في المناطق الشرقية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية نشطة مع هبات تتجاوز 60 كيلومترا بالساعة أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غدا تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها ويستمر الجو غائما جزئيا بشكل عام إلى غائم نهارا فوق المناطق الساحلية والجنوبية والشرقية مع بقاء الفرصة لهطل أمطار متفرقة فوق تلك المناطق.

ويميل الجو غدا للاستقرار بدءا من ساعات بعد الظهر ويتحول الجو ما بين الصحو والغائم جزئيا مع تشكل الضباب في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية في ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات شديدة على منطقة البادية نهارا تصل إلى 70 كيلومترا بالساعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..