العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وجاء في بيان صدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني اليوم أن “خمس طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية ليل أمس وفجر اليوم من فوق البحر غرب بلدة الناقورة وبلدة خلدة وغرب مدينة صيدا وصولاً حتى تنورين وجميع المناطق اللبنانية قبل أن تغادر باتجاه الأراضي المحتلة”.

وأوضح بيان آخر لقيادة الجيش أن طائرتين حربيتين إسرائيليتين خرقتا الأجواء اللبنانية أمس ونفذتا طيرانا فوق مختلف المناطق اللبنانية فيما خرق زورق حربي معادي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته أجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.