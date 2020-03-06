17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج مقاطعة هوبي الصينية

بكين-سانا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خارج مقاطعة هوبي.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة وفق ما نقلت وكالة شينخوا “من بين هذه الحالات تم استقبال 16 حالة تضمنت 11 في قانسو وأربعاً في بكين وواحدة في شنغهاي” مشيراً إلى أن عدد الإصابات خارج البر الرئيسي الصيني بلغ نحو 36 حالة حتى نهاية يوم أمس.

ووفق البيان تلقت اللجنة تقارير عن تسجيل 143 حالة إصابة مؤكدة جديدة أمس من 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير بما في ذلك 126 حالة من مقاطعة هوبي.

وكانت السلطات الصحية الصينية أعلنت أمس تسجيل 139 حالة إصابة و31 حالة وفاة جديدة ليصل بذلك عدد الاصابات الموكدة في البر الصيني الرئيسي إلى 80409 والوفيات إلى 3012 شخصاً.

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