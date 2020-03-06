6 آذار 1902 – تأسيس نادي ريال مدريد

دمشق-سانا
1521 – فرديناندو ماجلان يكتشف جزيرة غوام.
1799 – نابليون بونابرت يستولي على مدينة يافا بفلسطين.
1836 – القوات المكسيكية تستولي على حصن “إل ألامو” بتكساس في معركة إل ألامو.
1902 – تأسيس نادي ريال مدريد.
1943 – إرفين رومل الملقب بثعلب الصحراء يخوض آخر معاركه في شمال أفريقيا وهي معركة مدنين بالصحراء التونسية.
1957 – استقلال غانا عن المملكة المتحدة.
2014 – علماء يكتشفون عينة حية عمرها 30 الف عام لفيروس “بيثو”.
2015 المركبة الفضائية داون التابعة لوكالة ناسا تتمركز في مدار حول الكوكب القزم سيريس.
من مواليد هذا اليوم
1475 – ميكيل انجيلو.. رسام ونحات إيطالي.
1927 – غابرييل غارسيا ماركيز.. أديب كولومبي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1982.
من وفيات هذا اليوم
1040 – ابن الهيثم.. عالم رياضيات وبصريات وفلكي وفيزيائي عربي.
1754 – هنري بلهام رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1973 – بيرل بوك.. كاتبة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1938.
2005 – هانز بيته.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1967.
أعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في غانا.
يوم إل ألامو في تكساس نسبة إلى معركة إل ألامو.