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6 آذار 1902 – تأسيس نادي ريال مدريد

2020-03-06

دمشق-سانا

1521 – فرديناندو ماجلان يكتشف جزيرة غوام.

1799 – نابليون بونابرت يستولي على مدينة يافا بفلسطين.

1836 – القوات المكسيكية تستولي على حصن “إل ألامو” بتكساس في معركة إل ألامو.

1902 – تأسيس نادي ريال مدريد.

1943 – إرفين رومل الملقب بثعلب الصحراء يخوض آخر معاركه في شمال أفريقيا وهي معركة مدنين بالصحراء التونسية.

1957 – استقلال غانا عن المملكة المتحدة.

2014 – علماء يكتشفون عينة حية عمرها 30 الف عام لفيروس “بيثو”.

2015 المركبة الفضائية داون التابعة لوكالة ناسا تتمركز في مدار حول الكوكب القزم سيريس.

من مواليد هذا اليوم

1475 – ميكيل انجيلو.. رسام ونحات إيطالي.

1927 – غابرييل غارسيا ماركيز.. أديب كولومبي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1982.

من وفيات هذا اليوم

1040 – ابن الهيثم.. عالم رياضيات وبصريات وفلكي وفيزيائي عربي.

1754 – هنري بلهام رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1973 – بيرل بوك.. كاتبة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1938.

2005 – هانز بيته.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1967.

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في غانا.

يوم إل ألامو في تكساس نسبة إلى معركة إل ألامو.

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دمشق-سانا 1944 – القوات الأميركية تبدأ هجوما على القوات اليابانية في المحيط الهادئ في الحرب …

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