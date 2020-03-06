ظريف: تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن لإيران تعاونا وثيقا مع منظمة الصحة العالمية وتقوم بالعناية اللازمة بالمصابين بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة (ارنا) للأنباء عن ظريف قوله في تغريدة له فجر اليوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “إن لنا تعاونا وثيقا مع منظمة الصحة العالمية في مسار مكافحة فيروس (كوفيد19) ونقوم بالعناية اللازمة بالمصابين به”.

وأضاف ظريف “إن إجراءات وقائية صارمة قيد التنفيذ في الوقت الحاضر من ضمنها فحص سلامة المسافرين جوا إلى الخارج” مشيرا إلى ضرورة التعاون الإقليمي والعالمي في هذا المجال.

في سياق متصل أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي أن ستة من موظفي النظام البنكي في البلاد توفوا بسبب فيروس كورونا.

وقال همتي في مدونة له في صفحته على الانستغرام “إن 6 من زملائنا في النظام البنكي في البلاد توفوا خلال تقديمهم الخدمات للمواطنين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا” وأضاف: “لقد أكدت قبل عدة أيام أنه رغم الخطورة الكامنة في أنشطة البنوك فقد شهدنا جهود زملائنا في النظام البنكي” مشيرا إلى ضرورة الالتزام الجاد بالتعليمات الصحية الوقائية.

وأعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور أمس عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 107 أشخاص والمصابين إلى 3513 وعدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 739.