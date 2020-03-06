بيلباو يتغلب على غرناطة ويبلغ نهائي كأس إسبانيا

مدريد- سانا

بلغ أتليتيك بيلباو نهائي كأس ملك إسبانيا بكرة القدم بفضل قاعدة فارق الأهداف خارج الملعب بعد الخسارة 1-2 في إياب الدور قبل النهائي.

وبدا بيلباو الذي فاز 1-صفر على أرضه الشهر الماضي في طريقه للخروج عندما هز كارلوس فرنانديز مهاجم غرناطة الشباك في الدقيقة 48 وعزز زميله جيرمان سانشيز من تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 76 ولكن بيلباو أحرز الهدف الحاسم عبر يوري برشيش في الدقيقة 81 ليدرك التعادل 2-2 في النتيجة الإجمالية ويمنح فريقه التفوق بفضل فارق الأهداف خارج الأرض ويمهد الطريق أمام مواجهة ريال سوسيداد في نهائي بين فريقين من إقليم الباسك في أشبيلية يوم 18 نيسان.