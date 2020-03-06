7 وفيات جراء كورونا في فرنسا وماكرون يحذر من وباء (لايرحم)

باريس-سانا

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بلاده تسير نحو وباء “لا يرحم” وسط ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إثر تسجيل 138 حالة جديدة اليوم وبلوغ الوفيات سبعة أشخاص منذ كانون الثاني الفائت.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ماكرون قوله اليوم أثناء افتتاحه اجتماعا بحضور 20 متخصصا.. “ندرك جميعا في لحظة معينة أن الوباء لا يرحم في مطلق الأحوال” مضيفا.. “إننا مجتمعون بداية لمحاولة إيقاف وصول الفيروس ثم لإبطاء الانتشار”.

من جهته قال مدير الإدارة العامة للصحة جيروم سالومون خلال الإحاطة الصحافية اليومية.. “لدينا في فرنسا إلى هذا اليوم 423 حالة مؤءكدة ما يعني 138 حالة إضافية مقارنة بالأمس” مضيفا.. “لدينا سبع وفيات .. ستة رجال وامرأة”.

وأوضح سالومون أن ثمة 23 مصابا في حال حرجة وضعوا في العناية المركزة في زيادة بثماني حالات عن أمس.

وهذا أكبر ارتفاع في تعداد الإصابات والوفيات في يوم واحد منذ بدء انتشار الفيروس في فرنسا.

ومساء اليوم أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية إصابة نائب عن حزب “الجمهوريين” وموظف في البرلمان بالفيروس فيما يشتبه بإصابة ثالثة.

وكان رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي قرر إلغاء الجلسة العامة التي كانت مقررة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية الأسبوع المقبل ونقلها إلى مدينة العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال في رسالة وجهها إلى الكتل السياسية في البرلمان.. “نظرا لمستجدات انتشار /كوفيد19/ في فرنسا قررت تنظيم الجلسة العامة الأسبوع المقبل في بروكسل” وكان من المرتقب انعقاد هذه الجلسة العامة من مساء الإثنين إلى الخميس.