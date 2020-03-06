معزوفات لمؤلفين موسيقيين أوروبيين تقدمها أوركسترا النفخيات السورية

دمشق-سانا

بمناسبة العام الأول على تأسيس أوركسترا النفخيات أقيمت أمسية موسيقية كلاسيكية بقيادة إيهاب القطيش ومشاركة العازفين نزار عمران على آلة الترومبيت ونور كويفاتي على البيانو على خشبة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

واستهل الحفل بمعزوفة من أوبرا عايدة قدمتها الأوركسترا للمؤلف الإيطالي جوزيب فيردي تلاها معزوفة السلام لك يا مريم للألماني يوهان باخ قدمها العازفان عمران وكويفاتي.

كما قدمت الفرقة ترومبيت فولونتاري للبريطاني لجيرمي كلارك إضافة إلى رقصات من باليه سبارتاكوس للأرمني لآرام ختشادوريان وفالس2 للروسي شستاكوفيتش ومعزوفة لبتهوفن بعنوان رومانس رقم2 ومقطوعتين من السمفونية التاسعة بعنوان العالم الجديد للفرنسي انطون دفورجاك.

وقدمت الأوركسترا أربع مقطوعات من باليه كسارة البندق لتشايكوفسكي إضافة إلى مارش راديتسكي للنمساوي يوهان شتراوس.

يذكر أن الأولكسترا تتألف من تشكيلة تتضمن الآلات الهوائية الأوركسترالية الخشبية والنحاسية ومجموعة من الآلات الإيقاعية تهدف إلى إيجاد فرص عمل للخريجين والعازفين على الآلات الهوائية النفخية كما تعمل على تأسيس كيان مستقل فنيا وتقنيا أسوة بالفرقة السمفونية الوطنية فضلا عن إنشاء مجموعات لموسيقا الحجرة من داخل الأوركسترا رباعية وخماسية وسداسية لعزف برامج موسيقية متنوعة.

بلال أحمد