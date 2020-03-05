أسبوع اللغة العربية بحمص يتناول جمالياتها ويدعو لتعزيز استخدامها

حمص-سانا

تناول عدد من رواد الأدب والثقافة بحمص جماليات اللغة العربية وسحر معانيها ومرادفاتها ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي للغة العربية الذي اختتم اليوم.

الأسبوع الذي نظمته لجنة التمكين للغة العربية ومديريتا التربية والثقافة بمناسبة اليوم العربي للغة الضاد عرض فيه عدد من الباحثين آراءهم فالدكتور أحمد دهمان أكد أن العربية لغة أصالة وحداثة وهي فاعلة في كل الأزمنة وقادرة على مواكبة التقدم التقني وكانت ومازالت دعامة هويتنا القومية.

وتناول الباحث نزار بدور الموجه الاختصاصي للغة العربية موضوع التمكين عبر المؤسسات التعليمية لافتا لأهمية ربط العربية بمختلف العلوم والمعارف والتأكيد على دورها في حفظ والتراث وفي التوعية مشددا على ضرورة الاستخدام الوظيفي للغة وتعزيز الأنشطة والقيم الوجدانية بأبعادها الوطنية والقومية والإنسانية.

وتطرقت الناقدة الدكتورة ميادة إسبر لموضوع النص الأدبي من التفاعل إلى التفاعلية في العصر الرقمي مبينة أن أنماط التفاعل بين المتلقي والكاتب منذ العصر الجاهلي وانتهاء بهذا العصر الذي ظهر فيه التفاعل مع المتلقي في تشكيل فضاء النص الذي تعرضه الوسائط المتعددة في الفضاء الشبكي المفتوح.

واستعرض مأمون الشامي عضو لجنة التمكين للغة العربية بالمحافظة الجهود المستمرة التي تنفذها اللجنة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الفعاليات الرسمية والأهلية بهدف تعزيز استخدام اللغة العربية من خلال تعيين مدقق لغوي في جميع الجهات الإدارية العامة وتأكيد اللجنة على تأهيل وتدريب مختلف الكوادر الإدارية لاتباع نظام مراسلات وكتب رسمية خالية من الأخطاء الشائعة وإزالة اللوحات الإعلانية بلغات أجنبية للمحال العامة والخاصة وتعريب أسماء المحال إضافة إلى إقامة المسابقات باللغة العربية وآدابها.

تمام الحسن