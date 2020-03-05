نظام أردوغان يصدر أوامر بمنع التظاهرضد عدوانه على الأراضي السورية

أنقرة-سانا

أصدر نظام رجب طيب أردوغان قراراً بمنع التظاهر أو تنفيذ أي فعالية تندد بالعدوان الذي تشنه قواته على الأراضي السورية.

وذكر موقع سوزما بلاتفورمو التركي أن الحظر يمنع أي أعمال أو أنشطة يمكن القيام بها لانتقاد العمليات العسكرية التركية في سورية لمدة 10 أيام في محافظات أيدين وكيركلاريلي وطرابزون و15 يوماً في محافظتي أضنة وكليس”.

وكان استطلاع للرأي نشر اليوم أظهر أن أغلب الأتراك يرفضون وجود قوات النظام التركي على الأراضي السورية وتورطها في الاعتداء عليها فيما شارك المئات من الشخصيات الاجتماعية التركية بينهم فنانون وممثلون وأدباء وشعراء وقيادات منظمات المجتمع المدني وحقوقيون وصحفيون وأساتذة جامعات وأطباء ونقابيون في حملة تواقيع تطالب أردوغان بوقف تدخلاته الاستفزازية وسحب قواته من سورية فوراً.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض فائق آوزتراك أن رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو رفع دعوى قضائية يسخر فيها من أردوغان ويطالبه بدفع تعويض بخمسة قروش رداً على رفع الأخير قضية على العضو في الحزب أنجين أوزقوتش بتهمة “إهانة” رئيس النظام التركي.

ونقلت صحيفة سوزجو التركية المعارضة عن آوزتراك قوله “إن كليتشدار أوغلو رفع دعوى تعويضية على أردوغان بقيمة خمسة قروش كرد فعل تهكمي على إعلان محاميه على “تويتر” عن رفع دعوى تعويض بقيمة مليون ليرة ضد نائب عن حزب الشعب الجمهوري”.

كما انتقد أوزتراك بشدة اعتداء نواب من حزب العدالة والتنمية على نواب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان أمس وقال: “لقد شهدنا واقعة مخجلة لأقصى درجة في البرلمان ومن الواضح أن هذا الاعتداء المدبر من نواب حزب العدالة والتنمية كان بأمر من “القصر” ونحن ندينه بأشد لهجة”.

وشهد البرلمان التركي شجاراً بالأيدي أمس بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب من المعارضة المنتمين لحزب الشعب الجمهوري على خلفية وصف أحد أعضاء الحزب أردوغان بـ “الشيطان” خلال نقاش رفضاً للتدخل في سورية.