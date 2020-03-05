الجيش يستهدف تحصينات إرهابيي “النصرة” في كنصفرة وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي

إدلب-سانا

وجهت وحدات الجيش العربي السوري مساء اليوم ضربات مكثفة ضد إرهابيي “جبهة النصرة” المدعومين من النظام التركي في منطقتي كنصفرة وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي وأحبطت تحركاتهم ومحاولاتهم إحداث خرق في خطوط الاشتباك.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش العاملة بريف إدلب الجنوبي نفذت رمايات مدفعية وصاروخية ضد نقاط انطلاق وتمركز إرهابيي “جبهة النصرة” في بلدتي كفرعويد وكنصفرة في منطقة جبل الزاوية وقطعت خطوط إمدادهم وأحبطت خطط هجماتهم وقضت على العديد منهم.

وتحاول التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها “جبهة النصرة” المدرج على قائمة الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية شن هجمات على مواقع ونقاط الجيش بدعم من الطيران المسير لقوات النظام التركي وإسناده الناري على خطوط الاشتباك في منطقة سراقب وعلى محور جبل الزاوية حيث تتصدى لها وحدات الجيش وتكبدها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

ودحرت وحدات الجيش أمس الأول التنظيمات الإرهابية من قرى وبلدات جوباس وترنبة وداديخ وكفر بطيخ غرب الطريق الدولي حلب-دمشق وقرية حزارين والتي دخلها الإرهابيون بدعم مباشر وتغطية نارية من قوات النظام التركي.