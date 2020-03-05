اليونيفيل: الخروقات الإسرائيلية انتهاك للقرار 1701 ولسيادة لبنان

بيروت-سانا

أكد رئيس بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” اللواء ستيفانو ديل كول أن تحليق الطيران الإسرائيلي في المجال الجوي اللبناني يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وللسيادة اللبنانية.

وأضاف ديل كول في تصريح نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليومإن “الخروقات الإسرائيلية للأجواء والمياه والأراضي اللبنانية تتعارض مع أهداف وجهود اليونيفيل لتخفيف التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان”.

ودعا ديل كول العدو الإسرائيلي إلى احترام سيادة لبنان و”الكف فوراً عن جميع عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية”.