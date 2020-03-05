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انخفاض ملموس على الحرارة والجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر على فترات

2020-03-05

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد وحبات البرد أحيانا والرياح شرقية إلى شرقية جنوبية معتدلة مع هبات نشطة أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية وتتحول تدريجياً إلى شمالية غربية نشطة مع هبات تتجاوز 60 كم- سا أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق                     20/7

المنطقة الجنوبية          20/7

المرتفعات الجبلية         13/2

المنطقة الوسطى          19/6

المنطقة الساحلية          21/11

المنطقة الشمالية          18/5

منطقة الجزيرة            21/7

المنطقة الشرقية          25/8

منطقة البادية              24/7/.

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