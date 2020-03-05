الرئيس الأسد في مقابلة مع قناة (روسيا 24)

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
محللون وخبراء روس: أردوغان أصبح حبيس أحلامه العثمانية
2020-03-05
مصر والإمارات تؤكدان رفضهما التدخلات الإقليمية في سورية وليبيا
2020-03-05
أحزاب لبنانية: العدوان الإسرائيلي والتركي على سورية يأتي تزامناً مع الهزائم التي تتعرض لها المجموعات الإرهابية
2020-03-05
لقاء حاشد في بيروت تضامناً مع الأسير المحرر المقت
2020-03-05
بوتين: الأوضاع في إدلب توترت للغاية وتتطلب حواراً مباشراً مع الجانب التركي
2020-03-05
بوتين يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي الوضع في سورية
2020-03-05
نائب رئيس مجلس النواب التشيكي: الاعتداءات التركية على الأراضي السورية انتهاك صارخ للقانون الدولي
2020-03-05
محليات
أكاديميون عرب: التنسيق بين كليات الصيدلة في الجامعات العربية وتطوير المناهج الدراسية
2020-03-05
سورية تطالب الدول الأوروبية بالتخلي عن أجنداتها الاستعمارية الرخيصة على حساب معاناة السوريين
2020-03-05
اللجنة القضائية العليا للانتخابات تحدد مواعيد وأماكن الترشيح لانتخابات مجلس الشعب
2020-03-05
التجارة الداخلية تدعو مديرياتها إلى تشديد الرقابة على صالونات الحلاقة
2020-03-05
سفير كوبا بدمشق: الجولان المحتل أرض سورية وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وإعلان ترامب غير شرعيين
2020-03-05
جامعة دمشق تحيي الذكرى السنوية السابعة لرحيل الزعيم الفنزويلي تشافيز
2020-03-05
إعادة صيانة المنظومة الكهربائية المتضررة من الإرهاب بحلب
2020-03-05
رياضة
فوز الوثبة والجيش على الكرامة والنواعير في افتتاح المرحلة الـ 16 من الدوري الممتاز لكرة القدم
2020-03-05
اختتام بطولة اللاذقية لبناء الأجسام
2020-03-05
التضامن يتصدر مجموعته في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
2020-03-05
سوسيداد يبلغ نهائي كأس إسبانيا
2020-03-05
مانشستر سيتي يبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
2020-03-04
الطليعة يتصدر بطولة ناشئي حماة بكرة القدم
2020-03-04
تعادل لحطين وفوز لتشرين في بطولة اللاذقية للناشئين بكرة القدم
2020-03-04
اقتصاد
معرض تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات… منصات اقتصادية لدعم حركة الإعمار والاستثمار
2020-03-05
49 مليار ليرة مبيعات مؤسسات وزارة الصناعة في أول شهرين من العام الجاري
2020-03-05
زراعة 24 ألف هكتار بالمحاصيل الطبية والعطرية في الحسكة
2020-03-05
إعادة تفعيل 3 وحدات لصناعة السجاد اليدوي بالسويداء
2020-03-05
صعود أسعار النفط
2020-03-05
ارتفاع أسعار الذهب
2020-03-05
المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تبيع خلال شهرين بنحو 9 مليارات ليرة
2020-03-04
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الشريط الأخباري
سورية تطالب الدول الأوروبية بالتخلي عن أجنداتها الاستعمارية الرخيصة على حساب معاناة السوريين
اللجنة القضائية العليا للانتخابات تحدد مواعيد وأماكن الترشيح لانتخابات مجلس الشعب
الصحة العالمية تعلن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في سورية
الرئيس الأسد: أردوغان يقاتل إلى جانب الإرهابيين انطلاقاً من أيديولوجيته الإخوانية.. أولويتنا العسكرية هي إدلب لأن تحريرها يعني أن نتوجه لتحرير المناطق الشرقية
بوتين: الأوضاع في إدلب توترت للغاية وتتطلب حواراً مباشراً مع الجانب التركي
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى وتمنع وصول الصواريخ المعادية لأهدافها-فيديو
الدفاع الروسية: إرهابيون حاولوا تنفيذ هجوم كيميائي قرب سراقب بريف إدلب
المعلم لوفد أممي مشترك: مضاعفة جهود المنظمات الدولية العاملة بالشأنين الإنساني والتنموي لمواجهة تداعيات الحرب الإرهابية المفروضة على السوريين-فيديو
موسكو: النظام التركي ينتهك اتفاق سوتشي ويواصل دعم وتسليح التنظيمات الإرهابية في إدلب
النظام التركي يقر بمقتل اثنين من جنوده وإصابة 6 آخرين خلال مساندتهم للتنظيمات الإرهابية في إدلب
الرئيس الأسد في مقابلة مع قناة (روسيا 24)
2020-03-05
الرئيس الأسد في مقابلة مع قناة (روسيا 24)
2020-03-05
manhal
سابق
اتحاد الجامعات العربية: الجامعات السورية تمتلك إمكانيات علمية وأكاديمية مميزة
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