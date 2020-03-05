اتحاد الجامعات العربية: الجامعات السورية تمتلك إمكانيات علمية وأكاديمية مميزة

عمان-سانا

نوه أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة بالجامعات السورية وبالدور الكبير الذي تلعبه من خلال إمكانياتها العلمية والأكاديمية في تخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على العمل في كل المجالات والتخصصات التي تساعد على سد احتياجات المجتمع السوري ومتطلباته.

وفي كلمة له بمناسبة انضمام 5 جامعات سورية جديدة إلى عضوية الاتحاد أبدى سلامة وفق ما نقلت وكالة أنباء “بترا” إعجابه بالمستوى الذي وصلت إليه مؤسسات التعليم العالي في سورية من خلال تفعيل التعليم النشط وتطوير حركة البحث العلمي وإعداد الكوادر البشرية المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة في سورية.

من جهته قال الأمين العام المساعد للاتحاد الدكتور خميسي حميدي رئيس لجنة فحص العضوية للجامعات السورية “إن الجامعات التي انضمت إلى الاتحاد هي “قاسيون الوطنية” “العربية” “العلوم والتكنولوجيا” “الوادي الدولية” “الشام” وهي تمتلك إمكانيات علمية وأكاديمية مميزة ولديها برامج ومناهج دراسية متطورة إضافة إلى كفاءات تدريسية وإدارية مؤهلة وتجهيزات لوجستية مناسبة من القاعات والمكتبات والمختبرات.

يذكر أن اتحاد الجامعات العربية منظمة مقرها عمان وتهدف إلى دعم وتواصل الجامعات في الدول العربية وتعزيز التعاون بينها.