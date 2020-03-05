تنظيم 340 ضبطاً تموينياً خلال شهر شباط الماضي بطرطوس

طرطوس-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس خلال شهر شباط الماضي 340 ضبطا تموينيا منها 291 ضبطا قابلا للتسوية و49 تمت إحالته إلى المحكمة المختصة.

وذكر المهندس حسان حسام الدين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة أن عدد الضبوط التي تمت المصالحة عليها بلغ313 ضبطاً في حين بلغ عدد الضبوط القابلة للتسوية 215 ضبطا بلغت غراماتها 7875000 ليرة سورية.

وأشار حسام الدين إلى أن عدد الإغلاقات المنفذة بحق المخالفين وصل إلى 17 إغلاقا وتنوعت بين محال بيع الأجبان والألبان والسمانة ومعصرة زيتون ومحل لبيع السمك وآخر لبيع الحلويات إضافة إلى إغلاق محل لبيع مادة الغاز.

وأضاف حسام الدين أن عدد الشكاوى التي وصلت للمديرية خلال الشهر المذكور بلغ46 شكوى تمت معالجة 33 منها من خلال تنظيم ضبوط عدلية في حين تم التنازل عن اثنين ولا تزال 17 شكوى قيد المعالجة.