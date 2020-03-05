ثلاث جوائز للفيلم الروائي القصير مئة ليرة في مهرجان الساقية بمصر

دمشق-سانا

ثلاث جوائز حصدها الفيلم الروائي القصير السوري مئة ليرة في ختام مهرجان الساقية السابع عشر للأفلام الروائية القصيرة دورة المخرج سمير سيف الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة.

الفيلم الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما وأخرجته أريج دوارة بالشراكة مع نور خير الأنام التي كتبت السيناريو له توزعت الجوائز التي حصدها في المهرجان بين الساقية البرونزية لأفضل فيلم وجائزة التميز في التمثيل للفنان ميخائيل صليبي وجائزة أفضل قصة وسيناريو وحوار لخير الأنام.

وتدور أحداث الفيلم في دمشق عام 1997 لكن يعود في إسقاطاته للزمن الحالي وتبدأ الحكاية عندما يقرر طالب الذهاب برحلة مدرسية لينتقم من رفاقه الذين يضايقونه ومن مدرسه الذي عاقبه فيخفي مفتاح باص الرحلة ثم يبيع ليرات معدنية لرفاقه ليتمكنوا من التحدث على الهاتف وطلب النجدة.

يذكر أن الفيلم أنتج ضمن مشروع دعم سينما الشباب وهو من تمثيل ياسر سلمون-بشار أبو عاصي-ميخائيل صليبي-سامر عبطو-رغد عزقول-ومدير الإنتاج وائل جبارة ومدير التصوير عمار خضور وإشراف فني سوار زركلي ومونتاج وائل طه وسينوغراف سلام حسينو والصوت حسان كوكش.

وسبق للفيلم أن نال جائزتين في مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة في دورته السادسة فنال جائزتي الجمهور ولجنة التحكيم الخاصة.

شذى حمود