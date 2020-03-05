انتهاء المرحلة الثانية من مبادرة المنح الصغيرة في برنامج التكافل الاجتماعي بالسويداء

السويداء-سانا

أنهى برنامج التكافل الاجتماعي التابع لمركز مقام عين الزمان الخيري بالسويداء المرحلة الثانية لمبادرة المنح الصغيرة الهادفة لتمويل عدد من الأسر المحتاجة لإقامة مشروعات تنموية صغيرة.

وذكرت مديرة المشاريع في المركز المهندسة سهاد بدر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المرحلة الثانية استهدفت 93 أسرة عدد أفرادها 429 شخصا بمدينتي السويداء وشهبا والقرى المحيطة بهما حيث تم منحها تجهيزات للعمل بقيمة إجمالية تفوق111 مليون ليرة سورية.

وبينت المهندسة بدر أن الأسر المستهدفة بالمنح بدأت بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تركز أغلبيتها على القطاع الزراعي وتربية الثروة الحيوانية وبعض الأعمال التجارية بغية تأمين مصدر دخل لها وذلك بعد أن تم توفير تجهيزات وأدوات العمل لها بالتنسيق مع المجتمع المحلي.

وكان البرنامج أطلق العام الماضي المرحلة الأولى للمبادرة التي استهدفت 55 أسرة متضررة من الإرهاب في الريفين الشرقي والشمالي للمحافظة بهدف تحقيق الاستقرار لهم في مناطقهم وقراهم.