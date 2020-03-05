التضامن يتصدر مجموعته في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

اللاذقية-سانا

انتزع فريق التضامن صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه على ضيفه عفرين بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على أرض الملعب الصناعي بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى بكرة القدم.

وسجل للتضامن معتز كيلوني من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة ومحمد خرفان في الدقيقة 89 بينما سجل لعفرين محمد العبيد في الدقيقة 25.

وفي تصريح لـ سانا قال مدرب التضامن علي بركات “لعب فريقنا برجولة داخل أرض الملعب واستطاع كسب نقاط المباراة وانتزاع الصدارة من عفرين” مشيرا إلى أن التفكير الآن ينحصر بالتحضير للمباراة القادمة مع فريق الجهاد التي نحتاج فيها للتعادل فقط للتأهل إلى الدور الثاني.

وبهذه النتيجة تصدر التضامن مجموعته برصيد 21 نقطة يليه عفرين بـ 20 نقطة والجهاد بـ 16 نقطة وعمال حماة بـ 13 نقطة وقمحانة بـ 7 نقاط وحرفيو حلب من دون نقاط.

وبقي للتضامن مباراة واحدة مع الجهاد ولعفرين مباراة مع قمحانة فيما تبقى للجهاد مباراتان الأولى مع التضامن والثانية مع عمال حلب ويتأهل الأول والثاني من المجموعة الثالثة للدور الثاني.