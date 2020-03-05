5 آذار 1958- الإعلان عن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة من دمشق

دمشق-سانا

1840 – أحمد باي بن مصطفى يؤسس مدرسة باردو الحربية كأول مدرسة عصرية في تونس لتخريج الضباط والفنيين للجيش التونسي النظامي.

1912 – الطائرات الحربية الإيطالية تقصف الجيش العثماني في شمال أفريقيا وهو أول استعمال للطائرات الحربية في التاريخ.

1958 – الإعلان عن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة من دمشق بعد اتحاد مصر وسورية.

1984 – مجلس النواب اللبناني يسقط اتفاق 17 أيار.

2001 – أكثر من 35 حاجا يلقون مصرعهم في مكة المكرمة إثر تدافع الحجاج.

من مواليد هذا اليوم

1133 – الملك هنري الثاني ملك إنكلترا.

1918 – جيمس توبن.. اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1981.

1942 – فيليبي غونزاليس رئيس وزراء إسبانيا.

من وفيات هذا اليوم

1953 – جوزيف ستالين رئيس الاتحاد السوفييتي .

1994 – عبد الله السلال رئيس الجمهورية العربية اليمنية.

2013 – أوغو تشافيز رئيس فنزويلا وقائد الثورة البوليفارية الاشتراكية.

أعياد ومناسبات

يوم التعلم من (لي فينغ) في الصين.