5 آذار 1958- الإعلان عن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة من دمشق

دمشق-سانا
1840 – أحمد باي بن مصطفى يؤسس مدرسة باردو الحربية كأول مدرسة عصرية في تونس لتخريج الضباط والفنيين للجيش التونسي النظامي.
1912 – الطائرات الحربية الإيطالية تقصف الجيش العثماني في شمال أفريقيا وهو أول استعمال للطائرات الحربية في التاريخ.
1958 – الإعلان عن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة من دمشق بعد اتحاد مصر وسورية.
1984 – مجلس النواب اللبناني يسقط اتفاق 17 أيار.
2001 – أكثر من 35 حاجا يلقون مصرعهم في مكة المكرمة إثر تدافع الحجاج.
من مواليد هذا اليوم
1133 – الملك هنري الثاني ملك إنكلترا.
1918 – جيمس توبن.. اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1981.
1942 – فيليبي غونزاليس رئيس وزراء إسبانيا.
من وفيات هذا اليوم
1953 – جوزيف ستالين رئيس الاتحاد السوفييتي .
1994 – عبد الله السلال رئيس الجمهورية العربية اليمنية.
2013 – أوغو تشافيز رئيس فنزويلا وقائد الثورة البوليفارية الاشتراكية.
أعياد ومناسبات
يوم التعلم من (لي فينغ) في الصين.