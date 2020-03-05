سوسيداد يبلغ نهائي كأس إسبانيا

مدريد-سانا

بلغ ريال سوسيداد نهائي كأس ملك إسبانيا بكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه ميرانديس المنافس في الدرجة الثانية بهدف دون مقابل وبـ3-1 بمجموع المباراتين.

تقدم سوسيداد قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما هز ميكيل أويارزاربال الشباك من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد ضد مايكل مارسال وكاد أن يضاعف من تقدمه لكن محاولة عدنان يانوزاي ارتدت من إطار المرمى في بداية الشوط الثاني.

ولم يقدم ميرانديس الذي سدد مرة واحدة على المرمى الكثير ليواصل مسيرته الحالمة في البطولة حيث أخرج فياريال وأشبيلية المنافسين في الدرجة الأولى.

وينتظر سوسيداد الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى والتي تجمع بين أتلتيك بيلباو وغرناطة حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأول بهدف.