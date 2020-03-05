دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى وتمنع وصول الصواريخ المعادية لأهدافها

دمشق- سانا

تصدت دفاعاتنا الجوية بعد منتصف الليل لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على المنطقة الوسطى ومنعت الصواريخ المعادية من الوصول إلى أهدافها.

وذكر مصدر عسكرى لسانا أنه في تمام الساعة 30ر00 بعد منتصف الليلة رصدت وسائط دفاعنا الجوي حركة طيران حربي إسرائيلى قادم من شمال فلسطين المحتلة باتجاه صيدا وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى.

وأضاف المصدر أنه تم التعامل على الفور مع الصواريخ المعادية والتصدى لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أى منها إلى مواقعنا المستهدفة.

وكانت دفاعاتنا الجوية تصدت في 23 الشهر الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق ودمرت أغلبيتها قبل وصولها إلى أهدافها.