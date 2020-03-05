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مراسل سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في المنطقة الوسطى

2020-03-05

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مصدر عسكري: في تمام الساعة 00,30 من يوم الخميس الواقع في 5/3/2020 رصدت وسائط دفاعنا الجوي حركة طيران حربي إسرائيلي قادم من شمال فلسطين المحتلة باتجاه صيدا، وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى، وعلى الفور تم التعامل مع الصواريخ المعادية، والتصدي لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أي منها إلى مواقعنا المستهدفة

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