مراسل سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في المنطقة الوسطى

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مجلس الوزراء اليمني يستنكر العدوان التركي على الأراضي السورية ودعمه الإرهابيين في إدلب
2020-03-04
أوساط تركية تواصل انتقاداتها لعدوان أردوغان على الأراضي السورية
2020-03-04
اشتباكات بالأيدي داخل برلمان النظام التركي جراء انتقادات لتدخلات أردوغان في سورية ودعمه الإرهاب فيها- فيديو
2020-03-04
منظمات وشخصيات تركية: أردوغان وأعوانه يؤججون الاحتقان الشعبي ضد المهجرين السوريين
2020-03-04
بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في إدلب
2020-03-04
شكري لبيدرسون: ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب في سورية
2020-03-04
ظريف: عملية أستانا عززت الاستقرار ومكافحة الإرهاب في سورية
2020-03-04
محليات
طقس الغد.. ارتفاع آخر على درجات الحرارة والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2020-03-04
المجلس الأعلى للتعليم التقاني يعيد فتح مواعيد التسجيل في معاهده لغاية الـ 26 من آذار الجاري
2020-03-04
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. افتتاح محاكم الصلح في الفرقلس بريف حمص
2020-03-04
واقع التعليم الصيدلاني والبحث العلمي في مؤتمر للجمعية العلمية لكليات الصيدلة بالوطن العربي
2020-03-04
جامعة دمشق تسلم أسر عدد من طلابها الشهداء شهادات تخرج فخرية بأسماء أبنائهم تقديراً لتضحياتهم
2020-03-04
تأهيل 28 مدرسة في التل والمباشرة في بناء مركز هاتفي جديد
2020-03-04
تحسن مخازين السدود وامتلاء خمسة منها في السويداء
2020-03-04
رياضة
مانشستر سيتي يبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
2020-03-04
الطليعة يتصدر بطولة ناشئي حماة بكرة القدم
2020-03-04
تعادل لحطين وفوز لتشرين في بطولة اللاذقية للناشئين بكرة القدم
2020-03-04
حالة تميز في الريشة الطائرة يجسدها تيم مسعود في السويداء
2020-03-04
جويل لطيفة تحرز المركز الأول في بطولة حمص لشطرنج السيدات
2020-03-04
موهبة واعدة في الريشة الطائرة… نور أبازيد تطمح للانضمام إلى المنتخب الوطني
2020-03-04
غداً انطلاق المرحلة السادسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2020-03-04
اقتصاد
المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تبيع خلال شهرين بنحو 9 مليارات ليرة
2020-03-04
عقود تسويقية بقيمة 7ر1 مليار ليرة.. كونسروة دمشق تركز على تأهيل الآلات لزيادة الإنتاج وتنويعه
2020-03-04
سورية والصين توقعان اتفاقية تعاون اقتصادي وفني
2020-03-04
100 بالمئة نسبة تنفيذ زراعة الشعير و75 بالمئة للقمح
2020-03-04
مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يكسب أكثر من 460 نقطة في شهر
2020-03-04
قطاع الثروة الحيوانية بحمص يتعافى .. عودة المربين إلى مناطقهم وزيادة عدد القطعان
2020-03-04
توفير مقومات إقامة مشاريع استثمارية تدعم الإنتاج الوطني وتؤمن فرص عمل في القنيطرة
2020-03-04
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الشريط الأخباري
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى وتمنع وصول الصواريخ المعادية لأهدافها
الدفاع الروسية: إرهابيون حاولوا تنفيذ هجوم كيميائي قرب سراقب بريف إدلب
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موسكو: النظام التركي ينتهك اتفاق سوتشي ويواصل دعم وتسليح التنظيمات الإرهابية في إدلب
النظام التركي يقر بمقتل اثنين من جنوده وإصابة 6 آخرين خلال مساندتهم للتنظيمات الإرهابية في إدلب
سورية والصين توقعان اتفاقية تعاون اقتصادي وفني
وحدات الجيش تواصل تقدمها بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي بعد إحباط هجمات الإرهابيين
سورية تدين سلوك اللصوصية وقطاع الطرق للإدارة الأميركية والنظام التركي بعد تسلل مسؤولين أميركيين إلى إدلب
أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون برفع (السرية) عن تقرير استخباراتي حول مقتل خاشقجي
الجيش يسقط طائرتين مسيرتين لقوات النظام التركي في محيط سراقب وشرق خان السبل بريف إدلب
مراسل سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في المنطقة الوسطى
2020-03-05
2020-03-05
hasan
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دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى وتمنع وصول الصواريخ المعادية لأهدافها
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(محدث)المراسل : أنباء عن أن العدوان الإسرائيلي على المنطقة الوسطى تم من فوق الأجواء اللبنانية
انظر ايضاً
مصدر عسكري: في تمام الساعة 00,30 من يوم الخميس الواقع في 5/3/2020 رصدت وسائط دفاعنا الجوي حركة طيران حربي إسرائيلي قادم من شمال فلسطين المحتلة باتجاه صيدا، وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى، وعلى الفور تم التعامل مع الصواريخ المعادية، والتصدي لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أي منها إلى مواقعنا المستهدفة
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