الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام النظام التركي المهاجرين لأغراض سياسية

بروكسل-سانا

أكد الاتحاد الأوروبي رفضه الشديد لاستخدام رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان المهاجرين لأغراض سياسية.

وذكرت (اف ب) أن وزراء داخلية دول الاتحاد الـ 27 دعوا النظام التركي إلى “التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الاتحاد عام 2016 إثر أزمة الهجرة في 2015.

من جهتها قالت مصادر دبلوماسية إن سفراء الاتحاد الأوروبي أبدوا غضبهم في اجتماع مما يرونه محاولة من أردوغان لـ “ابتزاز” التكتل بالسماح للمهاجرين بالتجمع على حدود اليونان.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أكد رفض بلاده استخدام النظام التركي للمهاجرين وسيلة للضغط على أوروبا وابتزازها وهو ما عبرت عنه أيضاً أول من أمس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن استغلال أردوغان ورقة اللاجئين لممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي أمر “غير مقبول”.

ودفعت الخسائر المتلاحقة والكبيرة التي تلقاها جيش النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية المدعومة منه خلال عمليات الجيش العربي السوري ضد الإرهابيين في إدلب أردوغان إلى حافة الجنون وجعلته يعاود اللجوء إلى ورقة المهاجرين التي يستخدمها كلما شعر بأنه في مأزق ليضغط مجدداً على أوروبا من أجل التحرك لنجدته.