خمسة أسواق شعبية نموذجية في محافظة اللاذقية في الخدمة الأسبوع القادم

اللاذقية-سانا

تعمل مجالس المدن في محافظة اللاذقية على تجهيز خمس ساحات لتكون أسواقا شعبية في خدمة المزارعين والحرفيين والصناعيين وعرض منتجاتهم فيها أمام المستهلكين.

رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل ذكر لسانا أن المجلس أنهى التجهيزات اللازمة لاستثمار الساحة التي تم تخصيصها لهذه الغاية خلف الحديقة المركزية بالمدينة بمساحة 3200 متر مربع مع توفير الخدمات اللازمة لاستثمار الساحة من قبل المستفيدين.

ولفت المهندس قناديل إلى أنه يمكن زيادة عدد الأماكن المخصصة في الساحة للبيع وفق الاحتياج في المرحلة القادمة مبينا أن المجلس يتواصل حاليا مع مختلف الفعاليات والجهات من زراعة وتجارة داخلية ومخاتير لاستقبال الراغبين بعرض منتجاتهم في السوق.

وفي القرداحة لفت رئيس مجلس المدينة المهندس علي القوزي إلى أن المجلس خصص ساحة ضمن ساحة كراج النقل بمساحة 650 مترا مربعا مع تركيب 11 خيمة قرميد بمساحة متدرجة تتسع لـ 28 مكان عرض بمساحة 9 أمتار لكل منها إضافة إلى تجهيز 7 خيم أخرى تتسع لـ 24 مكان عرض بمساحة 9 أمتار وسيتم وضعها في خدمة الراغبين بعرض منتجاتهم منتصف الأسبوع القادم.

وفي مدينة الحفة ذكر رئيس المجلس المهندس رائد ابراهيم أنه تم تخصيص ساحة بالقرب من مبنى شعبة الحزب بمساحة 600 متر مربع وستتضمن 12 مظلة بمساحة 9 أمتار لكل منها إضافة إلى مظلات على شكل قبة بمساحات أصغر.

ويتابع مجلس مدينة اللاذقية وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز سوقين أولهما بالقرب من كراج البولمان بمساحة 5 دونمات وهو مخدم بالطرق والأرصفة والإنارة والصرف الصحي ويحتوي مظلات معدنية وفق رئيس مجلس المدينة المهندس أحمد الحلاق.

وبين الحلاق أن ورشات المجلس أنهت صيانة الخيم المعدنية وأعمال صيانة الإنارة وتقسيم الساحة تخطيطيا كي تتسع لـ 300 مكان عرض مشيرا إلى أن السوق الآخر سيكون في حديقة حي المشاحير بالقرب من قنينص والتي تم تخصيص مساحة 1200 متر مربع منها وتقسيمها لتتسع إلى 110 أقسام للعرض مبينا أن السوقين سيكونان جاهزين لاستقبال الراغبين بعرض منتجاتهم الأسبوع المقبل.

بسام الابراهيم