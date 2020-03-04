طقس الغد.. ارتفاع آخر على درجات الحرارة والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يستمر الجو غداً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وتكون الرياح متقلبة إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة

دمشق 22/8

المنطقة الجنوبية 22/7

المرتفعات الجبلية 14/5

المنطقة الوسطى 24/9

المنطقة الساحلية 25/13

المنطقة الشمالية 22/9

منطقة الجزيرة 21/7

المنطقة الشرقية 24/10

منطقة البادية 23/7/.