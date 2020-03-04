المجلس الأعلى للتعليم التقاني يعيد فتح مواعيد التسجيل في معاهده لغاية الـ 26 من آذار الجاري

دمشق-سانا

وافق المجلس الأعلى للتعليم التقاني على إعادة فتح مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين المقبولين في المعاهد التقانية الخاضعة لإشرافه للعام الدراسي 2019-2020 لغاية يوم الخميس الـ 26 من آذار الجاري.

كما وافق في قرار تلقت سانا نسخة منه اليوم على إعادة فتح مواعيد تسجيل الطلاب القدامى “راسب سنة أولى ومستجد سنة ثانية وراسب سنة ثانية ودورة من خارج المعهد” في جميع المعاهد التقانية الخاضعة لإشرافه عن العام 2019-2020 لغاية يوم الخميس 26-3 الجاري.

ووفق القرار تطبق القواعد والإجراءات اللازمة المتعلقة بدوام الطلاب حسب ما هو محدد في اللائحة الداخلية للمعاهد.

وكان المجلس أعلن في وقت سابق عن تمديد فترة التسجيل لغاية يوم الخميس الـ20 من شباط الماضي.

وتهدف المعاهد التقانية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين لحاملي الشهادة الثانوية إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الشابة للتعامل مع التقانات الحديثة واحتياجات سوق العمل المتغيرة.