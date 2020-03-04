محافظة دمشق تزيل الإشغالات غير النظامية أول مدخل جرمانا

دمشق-سانا

أزالت محافظة دمشق اليوم الإشغالات غير النظامية والتعديات على الأملاك العامة في المنطقة الواقعة نهاية حي الطبالة وأول مدخل جرمانا.

وأوضحت عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق العامة انتصار جزماتي في تصريح لمندوب سانا أن ورشات مديرية دوائر الخدمات أزالت التعديات والإشغالات غير النظامية ورحلت الأنقاض والأتربة التي كانت تشكل عائقا أمام مرور السيارات والمشاة بهدف تسهيل الحركة في المنطقة وتحسين المظهر الجمالي وواقع النظافة العامة.

وبينت جزماتي أن المحافظة وجهت إنذارات مسبقة لأصحاب الإشغالات غير النظامية أكثر من مرة بضرورة إزالتها لما تسببه من إعاقة لحركة المواطنين وتشويه المنظر العام مشيرة إلى ورود العديد من الشكاوى إلى المحافظة حول الإشغالات غير النظامية والتعديات على الأملاك العامة.

وأكدت جزماتي أن المحافظة مستمرة بإزالة وإنهاء الإشغالات غير النظامية على الأرصفة والطرقات العامة بالتوازي مع عملها لإقامة أسواق شعبية خلال فترة قريبة تتيح المجال لعمل أصحاب البسطات بشكل منظم.

فراس صافي