سائح بريطاني يوثق آثار الدمار في مدينة تدمر جراء الإرهاب

تدمر-سانا

زار السائح البريطاني لويس كريمتن مدينة تدمر الأثرية للاطلاع على أوابدها التاريخية وحجم الدمار الذي حل بالمدينة جراء اعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال السائح كريمتن الذي يعمل مديراً للتسويق في إحدى الشركات التجارية الكبرى في بريطانيا في تصريح لمراسل سانا: إن “سبب زيارتي الرغبة الكبيرة في زيارة المواقع الأثرية والسياحية في سورية وخاصة مدينة تدمر الأعجوبة المعروفة عالمياً ذات التاريخ العريق والجميل وتوثيق آثار الدمار الذي طال المواقع الأثرية جراء اعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي” معرباً عن حزنه وألمه الشديدين لما شاهده من تخريب للثقافة البشرية من قبل أعداء الفكر والعلم والإنسانية.

ودعا كريمتن المنظمات الدولية المختصة بالترميم الأثري إلى إعادة إعمار تلك الصروح التاريخية التي تعتبر ملكاً للإنسانية جمعاء لافتاً إلى أن الشعب السوري طيب ومضياف ويعيش حياة مستقرة وآمنة على عكس ما تروج له وسائل الإعلام الغربية.

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