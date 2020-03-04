توفير مقومات إقامة مشاريع استثمارية تدعم الإنتاج الوطني وتؤمن فرص عمل في القنيطرة

القنيطرة-سانا

تعمل محافظة القنيطرة على خلق ظروف عمل مواتية تجذب المستثمرين في كل القطاعات عبر تأمين البنى التحتية من طرق وكهرباء وتوفير اليد العاملة بما يسهم في زيادة عدد المشاريع المقامة والتي تؤمن فرص عمل لأبناء المحافظة وتحفز الإنتاج المحلي.

وبين نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة حسين اسحق في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن إحداث المنطقة الصناعية والحرفية في الحلس والمنطقة الحرفية في بلدة خان أرنبة سيسهم في جذب المستثمرين والصناعيين والحرفيين للاستثمار على أرض المحافظة نظرا لتوفر مقومات الاستثمار الصناعي والحرفي من الطاقة والمياه والمواصلات وقربها من الأسواق الرئيسية لتصريف الإنتاج بدمشق وريفها ودرعا والسويداء.

من جهته أوضح عضو المكتب التنفيذي عن قطاع الاستثمار فرج صقران أن الجهات المعنية في المحافظة تقدم الدعم اللازم لتحقيق نهوض حقيقي لهذا القطاع لتعزيز عودة دوران عجلة الحياة الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على باقي القطاعات الاجتماعية والتنموية مبينا أن قطاع الاستثمار يتجه نحو التعافي بعد عودة الأمن والاستقرار إلى كل مناطق المحافظة حيث تم تنفيذ وترخيص عدد من المشاريع المهمة في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية بعضها دخل حيز العمل والإنتاج.

وفي تصريح مماثل أشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الهيئة ماضية في تطبيق خطتها بالتعاون مع المعنيين لدعم المشروعات وتشجيع المستثمرين ودفع عجلة الاستثمار وتذليل كل العقبات وتقديم مختلف التسهيلات للمستثمرين الجدد بالتعاون مع المحافظة داعيا الصناعيين والتجار ورجال الأعمال إلى الاستثمار في القنيطرة والتي تعد محافظة بكر في هذا المجال ومن خلال ما توفره من عناصر جذب متعددة للمستثمرين.

وبين دياب أن الهيئة طرحت 24 فرصة استثمارية على القطاع الخاص في القنيطرة في مجال السياحة والخدمات والزراعة والإنتاج الحيواني والكهرباء والطاقة والصناعة لافتا إلى تنفيذ مشروعين مهمين خلال العام الحالي وبسرعة كبيرة في مجال صناعة العصائر والمشروبات الغازية وتعبئة الحليب نتيجة تسهيل إجراءات الترخيص.

غسان علي

نشرة سانا الاقتصادية