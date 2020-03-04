مصرع 16 شخصا وفقدان العشرات جراء الأمطار الغزيرة في البرازيل

ريو دي جانيرو -سانا

لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم فيما اعتبر العشرات في عداد المفقودين إثر عاصفة تضرب الساحل الجنوبي الشرقي للبرازيل منذ يوم أمس مصحوبة بأمطار غزيرة تسببت بحدوث انهيارات أرضية.

ونقلت اسوشيتد برس عن مكتب الدفاع المدني في ولاية ساو باولو قوله اليوم إن الوفيات وقعت في مدن غواروجا وسانتوس وساو فيسينتي في الولاية التي كانت الأشد تضررا مشيرا إلى نزوح مئات الأشخاص من غواروجا.

وكان المكتب أعلن أمس مصرع 10 أشخاص وفقدان شخص جراء الانهيارات الارضية والأمطار الغزيرة التي اجتاحت الولاية.

وغمرت مياه الفيضانات بعض أجزاء من ريو دي جانيرو يومي الأحد والاثنين وفق رجال الإطفاء المحليين وعلاوة على ذلك ذكرت سلطات الولاية أن أكثر من خمسة آلاف شخص أجبروا على ترك منازلهم.