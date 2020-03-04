تلوث الهواء يتسبب بمقتل 8ر8 ملايين شخص سنويا في العالم

برلين-سانا

كشفت دراسة أجراها معهد بلاند للكيمياء في جامعة مينز الألمانية أن تلوث الهواء يتسبب بمقتل 8ر8 ملايين شخص سنويا حول العالم وتراجع متوسط عمر الإنسان بنحو ثلاث سنوات.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن الدراسة قولها: إن أعدادا متزايدة من الناس يموتون بعمر مبكر بسبب تنشق الهواء السام أكثر من عدد الأشخاص الذين يموتون بفعل الأمراض التي تعد من المسببات الرئيسية للوفاة مثل الملاريا والايدز إضافة إلى التدخين والحروب.

وحذرت الدراسة من أن العالم يواجه “جائحة” من التلوث الهوائي بعد تحليل الوفيات في دول عدة حيث تراجع معدل الأعمار المتوقع في شرق آسيا بما في ذلك في اليابان والهند بنحو أربع سنوات أما في أوروبا فكان التراجع بمعدل 2ر2 سنة لافتة إلى أنه بالمقارنة مع المسببات الأخرى فإن التلوث يتسبب بنسب أكثر من بقية هذه المسببات.