ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنكليزي

لندن – سانا

خرج فريق ليفربول من الدور الخامس لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم على يد مضيفه تشيلسي إثر هزيمته أمامه 2-0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم في العاصمة لندن.

وأحرز هدفي الفريق اللندني كل من البرازيلي ويليان بورخيس دا سيلفا وروس باركلي في الدقيقتين 13 و64 على الترتيب في ملعب ستامفورد بريدج.

كما ودع ليفربول التأهل لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية على يد مضيفه أستون فيلا عقب هزيمته أمامه بخماسية نظيفة على ملعب فيلا بارك.

ولكن ليفربول يسير بخطى ثابتة نحو الفوز بلقب بطل الدوري الإنكليزي الممتاز وذلك لأول مرة منذ عام 1990.