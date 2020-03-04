أول إصابة بفيروس كورونا في المغرب وأوكرانيا وأول وفاة في إسبانيا

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد موضحة أنها لمواطن مغربي كان يقيم في إيطاليا.

وقالت الوزارة في بيان نقلته رويترز إنه “تم تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد مخبريا بمعهد باستور في المغرب لمواطن مغربي مقيم في إيطاليا” مضيفة أن “المصاب يوجد حالياً تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى في الدار البيضاء”.

وفي كييف قال ايهور كوزين القائم بأعمال رئيس مركز الصحة العامة بوزارة الصحة الأوكرانية إن بلاده سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأضاف كوزين أن المصاب نقل إلى المستشفى يوم السبت في مدينة تشيرنيفتسي غرب البلاد وكان عائداً إلى أوكرانيا من إيطاليا عبر رومانيا.

إلى ذلك أعلنت السلطات الصحية في باكستان تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى خمس منذ الأسبوع الماضي.

بدوره أعلن معهد روبرت كوخ الألماني أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 188 اليوم بعدما سجل 157 حالة أمس مضيفا أن 13 من بين ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية أعلنت عن حالات إصابة بالفيروس المستجد فيها لكن معظم المصابين في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية.

وفي مدريد أعلنت السلطات الصحية الإسبانية أول وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا في منطقة فالنسيا شرق البلاد.

وفي الولايات المتحدة أكدت السلطات الصحية الأمريكية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 27 شخصاً توفي منهم 9 أشخاص.

ونقلت فرانس برس عن هذه السلطات تأكيدها أن جميع الوفيات الجديدة سجلت في ولاية واشنطن.

بدورها أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص من جنسيات مختلفة احتكوا بحالتين تم تشخيصهما خلال سباق طواف الإمارات الملغى.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام عن وزارة الصحة الإماراتية قولها في بيان إنه تم التعرف على المصابين خلال فحص المخالطين لإصابتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات.

إلى ذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عن تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية في البلاد بدءاً من يوم الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وفي بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية في بيان للمتحدث باسمها نقله موقع السومرية نيوز عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 31 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية استبعدت في وقت سابق خطر تحول فيروس كورونا والإصابة به إلى جائحة تجتاح العالم.