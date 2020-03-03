منتخب سورية لكرة السلة يتقدم 5 مراكز في التصنيف العالمي

ميس-سويسرا-سانا

تقدم منتخب سورية لكرة السلة للرجال خمسة مراكز في التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة اليوم ليصبح في المركز الـ 95.

وعلى الصعيد الآسيوي أصبح منتخبنا في المركز التاسع عشر بعد منتخبات أستراليا وإيران ونيوزيلندا والصين وكوريا الجنوبية والفلبين والأردن واليابان ولبنان وتايوان وقطر والهند وكازاخستان والعراق وغوام وتاهيتي وفلسطين وإندونيسيا بينما جاء منتخب السعودية بالمرتبة العشرين.

وكان منتخبنا لعب النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية فخسر أمام إيران وربح على السعودية.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency