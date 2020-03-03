الجيش يسقط طائرتين مسيرتين لقوات النظام التركي في محيط سراقب وشرق خان السبل بريف إدلب

إدلب-سانا

أسقطت وحدات من الجيش العربي السوري طائرتين مسيرتين لقوات النظام التركي في محيط مدينة سراقب وشرق بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكر مراسل سانا أن وحدة من الجيش رصدت طائرة مسيرة تقترب من نقاط عسكرية في منطقة سراقب وتعاملت معها وأسقطتها في محيط المدينة ومنعتها من تنفيذ عدوانها.

وأشار المراسل إلى أن وحدة من الجيش تمكنت مساء اليوم من إسقاط طائرة مسيرة ثانية لقوات الاحتلال التركي شرق بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأسقطت وحدات الجيش أمس الأول 3 طائرات مسيرة للنظام التركي خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب ووجهت ضربات نارية مكثفة على محاور تحرك الإرهابيين بريف المحافظة.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأي طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية وخاصة فوق محافظة إدلب مؤكدة أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية.