إكساء مدرسة للتعليم الأساسي في قرية بستا في اللاذقية ومعالجة انهيارات ترابية في عدة مناطق بريف الحفة

اللاذقية-سانا

بدأت مديرية الخدمات الفنية باللاذقية أعمال الاكساء في مشروع بناء مدرسة التعليم الأساسي في قرية بستا بريف الحفة على أن تدخل الخدمة خلال العام الدراسي القادم.

وأشار مدير الخدمات الفنية المهندس وائل الجردي في تصريح لمراسل سانا إلى أنه تم وضع المدرسة في خطة المديرية لهذا العام نظرا لحاجة الأهالي للمدرسة مبينا أنها تتألف من /3/ طوابق كل منها بمساحة /285/ مترا مربعا مع ساحة تصل إلى /1800/ متر مربع.

وبين الجردي أن المدرسة تضم /8/ شعب صفية إضافة إلى غرف إدارية ومخبر وبكلفة اجمالية تصل إلى /138/ مليون ليرة مؤكدا أن العمل سيكون فيها على وتيرة عالية لوضعها في الخدمة خلال العام الدراسي القادم.

من جهة أخرى لفت الجردي إلى أن المديرية تتابع معالجة الانهيارات الترابية التي حدثت في المحافظة نتيجة الأمطار الغزيرة وخاصة على طريق الحفة السامية وعين التينة وبستا الذي يتعرض لانهيارات وانزلاقات كل عام وخاصة في القريمانية نتيجة التربة الغضارية.

وأوضح أن المديرية وبعد انتهائها من ترحيل الأتربة في مدخل قرية القريمانية بدأت عملها في معالجة انهيار على طريق قرية شير المغارة الذي امتد على مسافة /100/ متر تقريبا عبر احضار بقايا مقالع وتسوية الطريق على ان يتم لاحقا تعبيده بحلول شهر نيسان المقبل.

ولفت إلى أن المديرية ستنتقل بعدها لمعالجة انهيارات أخرى في قرى الحارة وحبيت ورسيون والتي سيتم الانتهاء منها مجتمعة خلال أقل من شهر مبينا أن جميع الأعمال يتم تنفيذها بآليات المديرية لتخفيض الكلف المادية على مثل هذه المعالجات.

وبين أن المديرية أنهت أعمال توسيع جسر طريق الحارة باتجاه عين التينة على منعطف قاس بإنشاء عبارة صندوقية بطول 6 أمتار وبكلفة إجمالية تقدر ب /16/ مليون ليرة مشيرا إلى أن هذه المشروع يؤمن حماية لمستخدمي الطريق من الحوادث.