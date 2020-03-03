مصدر عسكري: تعرض إحدى طائراتنا الحربية لإصابة بصاروخ أطلقه طيران النظام التركي وسقوطها شمال غرب معرة النعمان

إدلب-سانا

تعرضت إحدى طائراتنا الحربية أثناء تنفيذ مهمة قتالية ضد مواقع التنظيمات الإرهابية في إدلب لاستهداف بصاروخ أطلقه طيران النظام التركي الإرهابي ما أدى إلى سقوطها.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “في تمام الساعة 03ر11 من صباح هذا اليوم وأثناء تنفيذ إحدى طائراتنا الحربية مهمة في جنوب إدلب ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة تعرضت لإصابة بصاروخ أطلقه طيران قوات النظام التركي ما أدى لسقوطها في المنطقة شمال غرب معرة النعمان”.

وتتلقى التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب دعما مباشرا من النظام التركي وبمختلف الوسائل والأسلحة حيث يعتمد هذا النظام بشكل رئيسي في دعم المجموعات الإرهابية على المسيرات المتطورة التي تقدم الإسناد الناري وكذلك المعلومات الاستطلاعية والتوجيهية لاعتداءات الإرهابيين إضافة لصواريخ كتف صناعة أمريكية لاستهداف الطائرات الحربية السورية والروسية.

وأسقطت وحدات الجيش العربي السوري أول أمس 3 طائرات مسيرة للنظام التركي خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية على محاور عملياته بريف إدلب كانت تقدم الدعم الناري للإرهابيين.