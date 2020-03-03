سكرية: دعم أردوغان العلني للإرهابيين واعتداءاته تكشف حقيقة أطماعه

بيروت-سانا

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة الوليد سكرية أن الدعم العلني الذي يقدمه نظام رجب أردوغان للإرهابيين في سورية واعتداءاته على أراضيها يكشف بشكل جلي حقيقة أهداف وأطماع هذا النظام ودعمه المتواصل للإرهاب في سورية.

ولفت سكرية في تصريح اليوم إلى أن النظام التركي أخل بالتزاماته بموجب اتفاق سوتشي مشيرا إلى أنه رغم الدعم العسكري اللامحدود الذي يقدمه هذا النظام للإرهابيين إلا أن الجيش العربي السوري يحقق الإنجازات ويدحر الارهابيين في العديد من المناطق شمال سورية ما قضى على أوهام أردوغان.

وأكد سكرية وقوف محور المقاومة إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب وضد تدخلات النظام التركي لصالح الإرهابيين واعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي عليها.