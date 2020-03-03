المسماري: مقتل 35 إرهابياً ممن جلبهم النظام التركي قرب طرابلس

طرابلس-سانا

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن وحدات الاستطلاع الإلكتروني تمكنت من رصد مكالمات للتنظيمات الإرهابية التي جلبها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان من سورية تؤكد مقتل 35 إرهابياً قرب العاصمة طرابلس.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن المسماري قوله في بيان صحفي اليوم: “وفقاً للمكالمات فإن المتصلين تحدثوا عن سقوط 35 إرهابياً يتبعون لما يسمى لواء سلطان مراد في محور صلاح الدين بالعاصمة طرابلس” مشدداً على الجهوزية الدائمة للقوات الليبية لتنفيذ أي مهام قتالية في سبيل ردع وصد أي خرق للتنظيمات الإرهابية.

وجدد المسماري التأكيد على التزام الجيش الليبي بالهدنة رغم عمليات الإرهابيين العدائية المستمرة على مختلف المستويات سواء على المستوى القتالي أم الإعلام والبيانات الاستفزازية والتصريحات التركية.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي “ناتو” عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق وقد زاد من تأزم الأوضاع في ليبيا مؤخراً وصول مجموعات من الإرهابيين المرتزقة الذين أرسلهم النظام التركي من شمال سورية إلى ليبيا.