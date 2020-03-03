بكين تتعهد بتعزيز التعاون الدولي خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن

الأمم المتحدة-سانا

أكد تشانغ جون مندوب الصين الدائم لدى الامم المتحدة اليوم أن بلاده ستولي أهمية كبرى لتعزيز التضامن والتعاون الدولي خلال فترة توليها رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري.

ونقلت شينخوا عن تشانغ قوله في بيان صحفي: “تولي الصين أهمية كبرى للمهمة المنوطة بها خلال رئاستها المجلس وستباشر العمل على نحو مسؤول وبناء”.

وتابع: “ستبذل الصين كل الجهود لتعزيز التضامن والتعاون مع جميع الأطراف لضمان اضطلاع المجلس بمسؤوليته ولعبه دوراً بناء في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.

وتولت الصين اعتباراً من يوم أمس الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر آذار خلفاً لبلجيكا.

ويتكون المجلس من 15 عضواً منهم خمسة دائمين لهم حق النقض “الفيتو” وهم الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وعشرة أعضاء غير دائمين ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة وهم بلجيكا وجمهورية الدومينيكان وألمانيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتونس والنيجر وفيتنام وسانت فنسنت وجزر غرينادين وأستونيا.