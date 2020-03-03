الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لطيران العدوان في الجوف

صنعاء-سانا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت اليوم من التصدي لطيران قوى العدوان السعودي في محافظة الجوف.

وقال سريع لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: “الدفاعات الجوية تصدت لطائرات حربية تابعة للعدوان السعودي بعدد من صواريخ فاطر1 أرض جو وأجبرتها على المغادرة دون أن تتمكن من تنفيذ أي أعمال عدائية” مؤكداً مضي القوات المسلحة اليمنية في التصدي لكل محاولات الأعداء وصولاً إلى حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل.

من جهة أخرى قال مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة إن “قوى العدوان ارتكبت 190 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة” مبيناً أن من بين الخروقات تحليق سبع طائرات تجسسية في أجواء شارع الخمسين وكيلو 16 واستحداث تحصينين اثنين في الجبلية بمديرية التحيتا وكيلو 16.

وأضاف المصدر إن قوى العدوان ارتكبت 46 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و135 خرقاً بالأعيرة النارية في مختلف المناطق.

وكان ثلاثة يمنيين استشهدوا وأصيب اثنان آخران في وقت سابق اليوم بنيران مرتزقة العدوان السعودي في محافظة الحديدة غرب اليمن.