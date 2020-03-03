الصين تدين تدخل الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية

بكين-سانا

جددت وزارة الخارجية الصينية اليوم إدانتها التدخل الصارخ للولايات المتحدة في شؤونها الداخلية ولا سيما في هونغ كونغ بذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات مؤكدة رفضها تعليقات واشنطن حول الحكم القائم والاستقلال القضائي لهونغ كونغ.

ونقلت شينخوا عن المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان قوله خلال مؤتمر صحفي: “ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن دعم مثيري الشغب واحترام حكم القانون في هونغ كونغ واستقلالها القضائي”.

وجاءت تصريحات تشاو رداً على بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الذي أعرب فيه عن “القلق إزاء الإجراءات القانونية لشرطة هونغ كونغ” ضد بعض مثيري الشغب.

ويعد هذا البيان الأحدث في سلسلة من التدخلات والسياسات الأميركية التي تستهدف الصين حيث شهدت العلاقات بين الجانبين مؤخراً توتراً شديداً على خلفية تدخل واشنطن في شؤون هونغ كونغ إضافة إلى افتعال الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرباً تجارية مع الصين وفرضه رسوماً على واردات وبضائع صينية في محاولة يائسة للضغط على بكين لتقديم تنازلات تجارية غير قانونية وهو ما ردت عليه الصين بإجراءات مماثلة ضمن حقها الطبيعي بالرد.