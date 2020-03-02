طهران: ضرورة الاستمرار في مسار أستانا لتسوية الأزمة في سورية

طهران-سانا

جدد رئيس دائرة رئاسة الجمهورية في إيران محمود واعظي التأكيد على ضرورة الاستمرار في مسار أستانا بهدف التوصل إلى تسوية للأزمة في سورية.

وقال واعظي في إفادة صحفية اليوم: “إيران تؤكد على الأهمية البالغة لمواصلة مسار أستانا وتبذل على الدوام الجهود لدعم السلام والاستقرار في المنطقة” مشدداً على أن الحل السياسي هو السبيل لتسوية الأزمة في سورية.

كما أعرب واعظي عن استعداد بلاده مجدداً لاستضافة اجتماع بين الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا حول سورية بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضيها.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية جددت في وقت سابق اليوم التأكيد على أن المسار السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في سورية مشددة على ضرورة التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق هذا الهدف.