أمسية شعرية في ثقافي شهبا وقصائد ذات طابع وطني ووجداني وإنساني

السويداء-سانا

تضمنت الأمسية الشعرية التي أقامها المركز الثقافي العربي في مدينة شهبا بالسويداء مساء اليوم قصائد ذات طابع وطني ووجداني وإنساني وتنوعت بين الشعر الموزون والتفعيلة والنثري.

وقدم الشاعر فوزات زهر الدين مجموعة قصائد متغنياً في واحدة منها بعنوان “شمس الأبدية” بدمشق وصمودها في وجه الأعداء وتأكيد قيمة الوفاء والولاء لشموخها وإبراز كبريائها فقال في مطلعها:

فيحاء يا سر الخلود الباقي

أنت العروبة جنة الخلاق

دعني أخاطب والإله يصونها

رمز الجمال وموئل العشاق

بدورها أطلت الشاعرة هدى خداج بمجموعة قصائد مسلطة الضوء في واحدة منها بعنوان “تأخرنا” على ندم الإنسان عندما لا يحقق أهدافه في الحياة حيث

قالت:

تأخرنا على الحلم

فمات في ذاكرة الأيام

تأخرنا على البحر

خلفتنا الشواطئ صرعى.

وركزت الشاعرة جدعة أبو فخر في قصائدها المقدمة بالأمسية على الجوانب الإنسانية والوجدانية ومنها قصيدة “وصية شهيد” التي نهلت فيها من مشاعر أم تلوعت باستشهاد ابنها فقالت:

“بخاطرك يمي” قالها واختفى بين الزحام

وعلى جناح غمامة كتب الوصية

أماه لا تحزني إن جاءك الخبر

نبت الرصاص على الصدور

وعلى الصدور من الدماء وسام.

عمر الطويل