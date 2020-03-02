خبير إيراني: انتصارات الجيش السوري على الإرهاب صفعة قوية لأردوغان

طهران-سانا

أدان نائب مدير الشؤون الدولية في المعهد الدولي للسلام في إيران سامان نيازي عدوان النظام التركي على الأراضي السورية مؤكداً أن انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب وداعميه في حلب وإدلب شكلت صفعة قوية لرئيس هذا النظام رجب طيب أردوغان.

وقال نيازي في تصريح لمراسل سانا في طهران إن انتصارات الجيش السوري أثبتت عدم قدرة نظام أردوغان على الوقوف أمام عزم وإرادة وتضحيات هذا الجيش مضيفا أن ما يطلقه أردوغان من تصريحات ما هي إلا نتيجة لغضبه وفشله وإحباطه وتخبطه حيال سورية.

وأكد نيازي أن وجود قوات النظام التركي على الأراضي السورية احتلال ويقوض مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة مشدداً على أن ما تقوم به قوات الاحتلال التركي من جرائم حرب في الأراضي السورية يشكل جزءاً من السياسات العثمانية الجديدة التي ينتهجها أردوغان.