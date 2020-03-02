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لحود: الجيش العربي السوري يواجه العدوان التركي دفاعا عن المنطقة وأحرار العالم

2020-03-02

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني الأسبق العماد إميل لحود أن الجيش العربي السوري يواجه غزو النظام التركي لأراضي وطنه دفاعا عن المنطقة برمتها وأحرار العالم وليس سورية فقط .

وقال لحود في تصريح اليوم إن “أبطال الجيش العربي السوري يسطرون ملاحم البطولة دفاعا عن الدول العربية و كل أحرار العالم الرافضين للهيمنة الأحادية على مقدرات القرار الدولي في المعركة الفاصلة ضد العدوان التركي على الأراضي السورية” مشددا على أنه بوجود البواسل من أبناء الجيش العربي السوري لن يستطيع الغزو التركي ومن يديره أن يحقق أهدافه وستخرج سورية منتصرة وتبقى المثل والمثال في التقدم والازدهار والكرامة الوطنية.

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